Primetime Emmys: Sechs-Tage-Woche steht an

US-Fernsehen

Aufgrund von COVID-19 wird die gesamte Veranstaltung umgeplant.

Die amerikanische Fernsehakademie hat endlich ihre Pläne für die Primetime Emmy Awards bekannt gegeben. Normalerweise werden die künstlerischen Kategorien in einer bis zwei separaten Veranstaltungen verliehen, doch die Corona-Pandemie machte den Verantwortlichen einen Strich dadurch. Die „Creative Emmy Awards“ werden zwischen Montag, den 14. September, und Donnerstag, 17. September, verliehen.Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 17 Uhr und werden live auf Emmys.com ausgestrahlt. Am ersten Tag werden die Rubriken Reality und Non-Fiction verliehen, am zweiten Tag folgt Variety. Der dritte und vierte Abend steht im Zeichen von Fiction. Schließlich folgt am Samstag, den 19. September, bei FXX ein Mix aus allen Genres. Die Kunst-Emmys werden von Bob Bain Productions produziert.Am Sonntag, den 20. September 2020, strahlt NBC ab 20.00 Uhr die 72. Primetime Emmy Awards aus. Die große Veranstaltung konzentriert sich auf die größten Kategorien und widmet sich den Drama- und Fiction-Serien sowie den Schauspielern.