Die RTL-Sender wirbeln ihre Programmpläne im Herbst durcheinander.

«Die Höhle der Löwen» auf den Montag, ein Factual-Experiment auf den Dienstag – VOX hat für den Herbst schon einige Programmüberraschungen parat gehabt. Aber auch bei RTL ändert sich etwas. Der Kölner Sender hat bestätigt, dass die investigativen Comedy-Sendungen mit Mario Barth auf den Dienstagabend wandern. Sie waren bis dato fest am Mittwoch verankert.Ab dem 1. September sind zwei neue Ausgaben vondienstags um 20.15 Uhr eingeplant, ab 22.15 Uhr geht es im linearen Programm dann mit «Like Me, I’m Famous» weiter.2019 holte das Format am Mittwochabend noch Top-Werte in der Zielgruppe, knapp 15 und rund 17 Prozent wurden ermittelt. Im Frühjahr 2020, während der fernsehintensiven Coronazeit, wurden 11,3 sowie 11,8 Prozent ermittelt und somit Werte unterhalb der Sendernorm.