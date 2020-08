Primetime-Check

Wie lief es am Montagabend für Kabel Eins und seinen Michael-Bay-Film? Wie schnitt die Clipshow in Sat.1 ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 52,8%

14-49: 57,4%

Das Erste zeigte ab 20.15 Uhr, was 5,27 Millionen Menschen ansprach. Damit standen sehr starke 18,8 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. 1,22 Millionen Jüngere führten Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen zu umwerfenden 16,2 Prozent.schloss mit 2,59 Millionen Wissbegierigen insgesamt an. Die Quoten lagen bei akzeptablen 10,4 Prozent bei allen und sehr guten 7,9 Prozent bei den Jüngeren. Diefolgten mit 12,5 und 11,7 Prozent. Das ZDF hielt ab 20.15 Uhr mitmit sehr guten 16,0 und tollen 8,8 Prozent an. Ab 22.15 Uhr brachte esauf 1,75 Millionen Actionfans. Mäßige 11,1 Prozent bei allen standen sehr starken 10,4 Prozent bei den Jüngeren gegenüber.VOX brachte es mitauf 1,43 Millionen Neugierige, bevorauf 0,68 Millionen kam. In der Zielgruppe kamen tolle 9,4 und passable 6,6 Prozent zustande. Sat.1 kam mit der Clipshowauf 1,38 Millionen Interessenten, bevor0,91 Millionen Wissbegierige ansprach. Bei den Umworbenen standen mäßige 6,4 und magere 5,3 Prozent auf dem Zettel. RTL fiel für seine Verhältnisse hart auf die Nase:erreichte zur besten Sendezeit nur 1,15 Millionen Neugierige. Das glich miesen 4,2 Prozent bei allen. 0,56 Millionen Werberelevante mündeten indes in magere 7,6 Prozent bei den Jüngeren.schloss mit 6,2 und 6,6 Prozent an.ProSieben kam mitauf 1,11 Millionen Showfans ab drei Jahren. Bei den Umworbenen standen passable 8,9 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. Ab 22.45 Uhr kam eine-Wiederholung auf 0,40 Millionen und mäßige 8,0 Prozent. Kabel Eins unterhielt mit1,04 Millionen Sci-Fi-Fans. In der Zielgruppe kamen starke 7,5 Prozent Marktanteil zustande. RTLZWEI lockte mit0,68 Millionen Neugierige zu sich.folgte mit 0,52 Millionen. Die Quote belief sich bei den Werberelevanten auf akzeptable 4,9 und maue 3,7 Prozent.