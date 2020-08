DAZN dreht auf: Fußball non-stop im August

Sponsored Informerical Article

Spo(r)tlight

04. August 2020, 08:15 Uhr

Der Streamingdienst zeigt 23 Spiele aus den UEFA-Wettbewerben in 19 Tagen.

Ein August ohne Fußball? Geht gar nicht! Die Fußball Bundesliga ruht in diesem Jahr noch bis Mitte September – doch ehe dort der Ball wieder rollt, geht es in den UEFA-Wettbewerben um Alles. Sowohl die Champions League als auch die Europa League kehren zurück und es bleibt kaum Luft zum Durchatmen. Wegen der Corona-Pandemie finden in beiden Wettbewerben Finalturniere statt, das bedeutet fast jeden Tag kommt es zu einer Entscheidung. Niemand in Deutschland zeigt so viele Spiele dieser Wettbewerbe wie DAZN.Fans sind beim Streaminganbieter also perfekt aufgehoben, denn DAZN wird 23 Matches aus Champions- und Europa League binnen 19 Tagen zeigen. Die Champions League kehrt am 7. und 8. August zurück – bei DAZN gibt es dann exklusiv sowohl Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo gegen Olympique Lyon zu sehen als auch den FC Barcelona mit Lionel Messi gegen den SSC Neapel. DAZN zeigt im Anschluss in jedem Fall drei der vier Viertelfinalspiele live – welche genau entscheidet sich erst, wenn die noch ausstehenden Achtelfinals ausgespielt sind. Höchstwahrscheinlich wird unter anderem das Aufeinandertreffen von RB Leipzig mit Atlético Madrid beim Streamingservice zu sehen sein. Danach wird es einfacher: Die beiden Halbfinals und das Finale wird DAZN auf jeden Fall live übertragen.In der Europa League kämpft Wolfsburg am Mittwoch ab kurz vor 19 Uhr gegen Donezk um das Weiterkommen. Ein Ticket für das Finalturnier in Köln hätten auch noch gerne die Werkself aus Leverkusen sowie Eintracht Frankfurt, die beide am Donnerstag in den Wettbewerb zurückkehren. DAZN zeigt alle noch ausstehenden Spiele der Europa League live und bietet zu jeder Anstoßzeit die beliebte GoalZone-Konferenz an. Alle Fans können sich also auf Fußball non-stop im August auf DAZN freuen.