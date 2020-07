Selbst Wiederholungen von «Hawaii Five-0» waren gefragter: Live-Hochzeit bei RTLZWEI geht unter

Quotennews

Das war ein Satz mit X: «Deine Hochzeit – Live!» hat viel zu wenige Zuschauer erreicht, RTLZWEI lag damit sogar noch hinter den Serien-Wiederholungen von Kabel Eins.

RTLZWEI hat am Samstagabend gleich zwei Paare bei ihrer Hochzeit begleitet, wirklich spannend ist das aus Kritikersicht nicht gewesen (siehe dazu unsere TV-Kritik). Auch die TV-Zuschauer scheinen nicht begeistert gewesen zu sein, wie die Quoten am Morgen danach nun belegen:Nur für 3,3 Prozent wargut, lediglich 200.000 14- bis 49-Jährige schauten ab 20.15 Uhr zu. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei kaum besseren 430.000, woraus ein magerer Gesamtmarktanteil in Höhe von 1,7 Prozent resultierte. Mit diesen Werten lag RTLZWEI sogar hinter Kabel Eins, wo drei Wiederholungen von4,6, 4,8 sowie 6,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen verbucht hatten.hat das Ruder nach 22.40 Uhr auch nicht mehr umgerissen: Die Zielgruppen-Quote verschlechterte sich sogar noch auf 3,0 Prozent, mehr als 330.000 Zuschauer blieben für die Rankingshow nicht mehr wach. Schon tagsüber hat sich RTLZWEI schwer getan: Nachdemmit 5,6 sowie 6,0 Prozent noch ordentlich performt haben, mussten sichunddanach mit Ergebnissen zwischen 2,2 und 3,2 Prozent herumschlagen.