«Sweet & Easy - Enie backt» kehrt mit Jubiläumsstaffel zurück

TV-News

Eine neue Staffel der Backshow wird den sixx-Zuschauern bald serviert.

Seit 2012 ist das Back-Format mit kleinen Unterbrechungen fester Bestandteil des sixx-Programms, Spin-Offs laufenbereits rauf und runter und Moderatorin Enie van de Meiklokjes ist nach ihrer VIVA-Zeit eines der großen Gesichter des Frauensenders. Auch in diesem Jahr probiert Enie neue Rezepte vor der Kamera aus und präsentiert passend zur jeweiligen Jahreszeit ihre Backkreationen. Sämtliche Rezepte aus den Sendungen werden wie immer auf der Webseite des Senders veröffentlicht. Am 25. Juli werden Kuchen, Plätzchen und Co wieder in den Backofen geworfen und das bereits in der zehnten Staffel. Die neuen Folgen werden immer samstags um 15.25 Uhr ausgestrahlt.Mitkann sixx meist auf solide bis sehr gute Einschaltquoten bauen. Im Mai kamen selbst ein paar Wiederholungen des Formats noch auf schöne 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 2019 waren mit neuen Folgen im August immerhin bis zu 2,5 Prozent drin. Nur selten sind Totalausfälle mit bis zu miesen 0,5 Prozent Sehbeteiligung zu verzeichnen. Deshalb vertraut sixx auch 2020 in der Jubiläumsstaffel weiter auf «Sweet & Easy - Enie backt».Unter dem Motto "Sommer, Sonne, Kuchen!" dreht sich in der Auftaktfolge am 25. Juli alles um sommerliche Backideen. Jede Woche stellt Enie van de Meiklokjes neue Rezepte zu den verschiedensten Themen und aus allen Ecken der Welt vor. Dazu liefert die Expertin auch immer wieder generelle Tipps, wie man sich als Bäcker verbessern kann.