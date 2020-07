Für die Fellas: Sat.1 reanimiert «Promis Privat»

TV-News

Das ursprüngliche Format holte für Sat.1 nur katastrophale Quoten. Weil ein Zusammenschnitt nach «Promis unter Palmen» ein Erfolg war, gibt’s neue Ausgaben.

Sat.1-Chef Kaspar Pflüger, der seit fast fünf Jahren die Geschicke von Sat.1 leitet, wird bereits das vierte Malauf Sendung schicken. Die bisherige Vita des Formats gleicht allerdings ein Alptraum. Erstmals liefen im November und Dezember 2018 die ersten 15 Ausgaben, die im Schnitt nur 6,1 Prozent bei den Werberelevanten holten. Ein halbes Jahr später gab es 25 neue Episoden, bevor das Format abgesetzt wurde.Sat.1 fuhr am werktäglichen Vorabend nur 4,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gerade einmal 170.000 Menschen verbucht. Da aber zwei Best-Ofs im Anschluss an der Sat.1-Erfolgsshow «Promis unter Palmen» mit Matthias und Hubert Fella 2,03 und 1,72 Millionen Fernsehzuschauer anlockte und bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern 17,8 und 13,4 Prozent Marktanteil holte, lässt Sat.1 das Geld für neue Folgen springen.In den vergangenen Tagen haben Matthias und Hubert Fella viel Zeit bei bestem Urlaubswetter in Frickenhausen verbracht und mehrere Camping-Versionen getestet. Die Beiden, die in Hammelburg wohnen, zelteten zunächst am Main, besuchten einen Reiterhof, gingen Paddeln und schließlich übernachteten sie in einem Holzfass. „Eigentlich sind wir ja überhaupt keine Camper", erzählt Matthias Fella der Regionalzeitung „Main-Post“. "Ich glaube, ich war 13, als ich das letzte Mal auf einem Campingplatz war."Die neuen Folgen werden von Gabor Vago gedreht. Der Realisator arbeitete mit den Beiden schon bei der VOX-Sendung «Hot oder Schrott» zusammen. Während Sat.1 noch nicht mitteilen wollte, wann die neuen «Promis Privat»-Ausgaben zu sehen sein werden, plauderte die Produktion die Pläne des Senders aus. Die Folgen laufen Mitte August und könnten vermutlich im Anschluss an die 20.15 Uhr-Ausgaben von «Promi Big Brother» gesendet werden.