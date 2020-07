Große Muskeln und jede Menge Oscars: arte porträtiert Arnold Schwarzenegger und Meryl Streep

TV-News

Sie ist für den Kultursender «Die unverstellte Göttin», er «Die Verkörperung des American Dream».

Im Rahmen des Programmschwerpunktsstellt arte Ende August eine Rekordschauspielerin näher vor: Mery Streep, die mit 21 Oscar-Nominierungen mehr Vorschläge für den Academy Award aufzuweisen hat als irgendeine andere Persönlichkeit im Schauspielgeschäft. Stattliche drei Mal durfte sie den Goldjungen entgegennehmen. Hinzu kommen 32 Golden-Globe-Nominierungen (darunter acht Globe-Gewinne) und drei Primetime-Emmys bei vier Nominierungen. Aber was ist das Geheimrezept der in zahlreichen Genres beheimateten Schauspielerin? arte hofft, das am 23. August 2020 beantworten zu können.Dann zeigt der Kultursender ab 22.50 Uhr nämlich in einer Erstausstrahlung die 52-minütige Dokumentationvon Regisseur Charles-Antoine de Rouvre. Schon am 16. August 2020 zeigt arte ab 22.35 Uhr derweilDabei handelt es sich um eine 51-minütige Dokumentation von Jérôme Momcilovic und Camille Juza. Sie stellt die Frage inwiefern der Muskelmann, Ex-Politiker und Nun-wieder-Schauspieler auch heute, mit über 70 Jahren, noch den großen amerikanischen Traum verkörpert.