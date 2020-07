FOX bestellt weitere Pilotfilme

US-Fernsehen

Der TV-Sender teilte mit, dass auch «Our Kind of People» noch im Spiel ist.

Der Fernsehsender FOX hat am Donnerstag seine Pläne für die Pilotproduktion vorgestellt. Das Unternehmen teilte mit, dass es alle sechs Pilotfilme, die aus der traditionellen Pilot-Season übrig geblieben sind, verlängert wird. Dazu gehören die Single-Camera-Sitcoms «Pivoting» (von Liz Astrof) und «This Country» (von Jenny Bicks).Bei den Dramen sind «The Big Leap», «Blood Relative», «The Cleaning Lady» und ein unbenanntes „Film Re-Enactment Project“ in die nächste Produktionsstufe vorgedrungen. Der Sender hatte schon im Frühjahr die Komödie «Call Me Kat» des «The Big Bang Theory»-Duos Jim Parsons und Mayim Bialik sowie zwei Animationsformate namens «The Great North» und «Housebroken» bestellt.Zudem werde das Unternehmen ältere Projekte noch einmal unter die Lupe nehmen. Eines dieser Projekte ist «Our Kind of People» von Lee Daniels und Karin Gist, das sich bereits seit vergangenem Jahr im Entwicklungsmodus befindet. Das Format ist von Otis Grahams gleichnamigem Buch inspiriert.