Sara Bendrick sorgt ab August für «Gartenglück»

TV-News

Sara Bendrick verwandelt auf dem Spartensender Home & Garden TV vernachlässigte Gärten in grüne Wohlfühloasen.

Gärten sind nicht immer die grünen Oasen der Erholung oder der Nutzpflanzenzucht, die sie sein könnten. Oft mutieren sie zu Schutthalden mit Schotterwegen und voller Müllberge, bestehend aus verwitterten Gartenmöbeln. Nicht wenige Hausbesitzende sind deshalb völlig verzweifelt und hilflos: Wie machen sie ihren verhassten Garten endlich zu einem schönen Plätzchen zum Entspannen?Da schaltet sich das HGTV-Formatein: Die Landschaftsdesignerin und Moderatorin Sara Bendrick hilft in ihrer Serie überforderten Hausbesitzenden dabei, ihre heruntergekommenen Gärten und Grundstücke in nur wenigen Tagen zu verschönern. Der zur Discovery-Familie zählende Sender HGTV zeigt «Gartenglück mit Sara Bendrick» ab dem 7. August 2020, immer freitags um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.Bendrick achtet stets darauf, dass die Umgestaltung erschwinglich bleibt. Gärtnern und Landschaftsgestaltung sind schließlich ihre Passion . "Bei ihrer Arbeit an der frischen Luft, dem Gestalten und Verwandeln unansehnlicher Flächen in schöne und gleichzeitig funktionelle Gartenbereiche, blüht Sara regelrecht auf", verspricht HGTV.