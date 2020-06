Überraschung: Burdecki wird Jury-Mitglied beim «Supertalent»

TV-News

Erstmals seit Staffel acht ist die Jury obendrein wieder mit vier Mitgliedern besetzt. Dieter Bohlen und Bruce Darnell bleiben natürlich.

Der Kölner Sender RTL hat am Freitagmorgen die Katze aus dem Sack gelassen – und mit Informationen zur neuen Herbst-Staffel vonfür eine kleine Überraschung gesorgt. In der anstehenden 14. Staffel der Talentshow werden die dargebotenen Leistungen wieder von vier Jury-Mitgliedern bewertet. Zuletzt war dies in Staffel acht der Fall, seit Staffel nun gab es nur noch drei Juroren. Dieter Bohlen und Bruce Darnell bleiben dem Format erhalten. Sarah Lombardi aber ist nicht mehr dabei.Auf ihrem Stuhl nimmt nun Evelyn Burdecki Platz – die Influencerin wurde einst beim «Bachelor» bekannt, sorgte seitdem aber schon in etlichen anderen RTL-Produktionen für hohe Quoten. „Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob – wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt? Das ist ja total verrückt“, sagt sie.Vierter im Bunde wird Comedian Chris Tall. „Nichts, was dort passiert, steht in einem Drehbuch. Das macht 'Das Supertalent' so legendär, spannend und interessant. Ich freue mich wirklich sehr! Um runterzukommen, versuche ich mir einzureden: 'Chris, es ist eine ganz normale Show. Nur eben mit Menschen, die ganz viel können. Nicht so wie Du.“Moderiert werden die neuen Folgen vom «Let’s Dance»-Duo Daniel Hartwich und Victoria Swarovski. Für Swarovski ist es ein Comeback; sie saß 2010 in der Show schon auf dem Jurystuhl. Erstmals seit Staffel fünf setzen RTL und Produzent UFA Show & Factual also wieder auf ein Moderations-Doppel. Victoria Swarovski: "Ich freue mich sehr zum «Supertalent» zurückzukehren. Es schließt sich ein Kreis. Meine TV-Reise führte mich von meiner ersten Fernsehshow «Let's Dance» zum «Supertalent» und jetzt komme ich als Moderatorin von «Let's Dance» zurück zum «Supertalent»."