Papa Schlumpf und Co: «Die Schlümpfe» gehen weiter

US-Fernsehen

Der Konzern will auch zahlreiche Merchandise-Artikel verkaufen.

Der Kindersender Nickelodeon hat sein Angebot an animierten Zeichentrickserien und -figuren ausgebaut – mit den Schlümpfen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass der US-Sender eine Neuauflage der Serieplant. Die ViacomCBS-Filiale hat mit den weltweiten Lizenzgebern der beliebten blauen Figuren, LAFIG Belgien und IMPS, eine Vereinbarung getroffen, wonach sie eine neue Zeichentrickserie auf den Markt bringen und die Lizenzierung von Konsumgütern für das Eigentum in den USA, Kanada, Mexiko, Großbritannien, Singapur und Malaysia verwalten wird.Mit dem Serienstart sollen auch zahlreiche weitere Produkte in die Läden kommen. Die Rede ist von Figuren, Schreibwaren, Bekleidung, Stiften und vielem mehr. In den USA soll die neue Serie 2021 starten, wenig später könnte sie dann auch auf die internationalen Nickelodeon-Sender kommen."«Die Schlümpfe» sind eine globale Franchise-Ikone, die seit Jahrzehnten beim Publikum Anklang findet", sagte Pam Kaufman, Präsidentin von ViacomCBS Consumer Products, in einer Erklärung. "Durch die Partnerschaft mit LAFIG sind wir in der Lage, unsere kreativen Kräfte zu bündeln, um den Verbrauchern eine völlig neue Linie von Konsumgütern in verschiedenen Kategorien zusammen mit einer frischen und originellen Zeichentrickserie anzubieten.