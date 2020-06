ZDF stellt eher glückloses «heute+» rasch ein

TV-News

Im Sommer wird es eine kurze Übergangslösung geben. Neue Spätnews sind dann für September geplant.

Schon länger ist bekannt, dass das Schicksal der ZDF-Spätnachrichten, die ein jüngeres Publikum ansprechen sollten, besiegelt ist. Neu und überraschend: Das ZDF bestätigte gegenüber der Seitenun, dass die letzte Ausgabe der Nachrichtensendung bereits am Freitag, 19. Juli 2020, laufen wird. Zuletzt waren die Quoten der Spätnachrichten des Zweiten sehr schwankend; teils kamen sie im Gesamtmarkt nur auf etwas mehr als vier Prozent, teils lagen sie aber auch bei 13 Prozent. Ähnliche Schwankungen gab es auch bei den jungen Leuten, wo in guten Nächten über acht Prozent gemessen wurden, an schlechten unter vier Prozent.Ab Montag wird das ZDF auf dem Sendeplatz lediglich rund fünf Minuten lange-Sendungen ausstrahlen. Der offizielle «heute+»-Nachfolger soll erst am 7. September an den Start gehen. Wie dieser genau aussehen soll und welchen Fokus er hat, ist weiterhin nicht klar. Auf sich warten lässt sowieso auch der komplette News-Relaunch des ZDF – nur die Online-Seite der Marke «heute» erstrahlt schon seit rund zwei Monaten im neuen Look.Möglich, dass das ZDF versucht, auch seine bekannten TV-Nachrichtenmarken zum September umzustellen.