LEA beflügelt «Sing meinen Song»

Quotennews

Zweistellige Quoten für das VOX-Musikerformat. Auch RTLZWEI ist mit Dokus am Dienstag gut unterwegs gewesen.

Singer-Songwriterin LEA stand am Dienstagabend beim Kölner Sender VOX im Mittelpunkt. Mit ihren Songs war die neue-Folge (ab 20.15 Uhr) bestückt – und kam beim Publikum gut an. Im Free-TV sicherte man sich Platz zwei mit 10,1 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Von den aktuellen Erstausstrahlungen dieser Staffel kam nur eine Folge der Musikershow in diesem Jahr also nicht auf zweistellige Werte. Die Reichweite insgesamt lag am Dienstagabend bei guten 1,85 Millionen – sie stieg gegenüber der letzten frischen Ausgabe vor 14 Tagen um rund 300.000.Für VOX gut unterwegs war ab 22.10 Uhr auch, die noch 1,06 Millionen Menschen ab drei Jahren in ihren Bann zog. Das rund einstündige Format bescherte den Kölnern passable 6,4 Prozent Marktanteil. Eine weitere Stunde später tat sich schließlich das Promi-Magazinmit nur noch fünf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen ziemlich schwer.RTLZWEI hingegen erlebte von Primetimestart bis Primetimeende einen erfolgreichen Dienstagabend. Zu sehen waren Sozial-Dokus. Auf gute 6,4 Prozent Marktanteil kam das 20.15-Uhr-Formatbescherte dem Münchner Sender zwei Stunden später dann sogar wirklich starke 8,3 Prozent Marktanteil. Beide Episoden kamen im Schnitt auf genau eine Million Zuschauer. Am Vorabend, also ab 18.10 und 19.10 Uhr, punkteten die beiden Städtesoapssowiemit jeweils 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Menschen.