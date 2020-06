Auch in Amerika geht es wieder los: «Reich und schön» geht wieder in Produktion

US-Fernsehen

Die Daily-Soap «Reich und schön» beendet ihre Coronapause als erste Network-Serie in den USA.

Auch in den USA standen die Kameras zuletzt an zahlreichen Sets still. Weder Filme noch Fernsehserien wurden zuletzt wegen der Ausbreitung von Covid-19 produziert. Das ist auch der Grund, weshalb die großen Sender für Herbst eher mit zugekaufter Ware planen oder Sommerprojekte in den Herbst schieben. Doch ein Ende des Stillstands ist in Sicht. Die amerikanische Daily Soapwird nun fortgesetzt. Das US-Magazinberichtet, dass die Dreharbeiten ab Mittwoch wieder laufen.Die Produktionsfirma Bell-Phillip Television betonte, dass man unter strengen Hygiene-Beschränkungen produzieren werde. Um die Produktion wieder aufnehmen zu kommen, habe man zudem Abmachungen mit mehreren Hollywood-Gewerkschaften abschließen müssen. Alle Crew-Mitglieder, natürlich auch die Schauspieler, wurden am Montag erstmals auf Corona getestet; weitere Tests sollen regelmäßig stattfinden. Die Crew soll weniger Stunden am Tag arbeiten als üblich, in den Szenen der kommenden Folgen von «The Bold and the Beautiful» (deutscher Name: «Reich und schön») sind zudem weniger Schauspieler als sonst zu sehen.Seit Ende April muss das Network CBS auf neue Folgen der Serie verzichten. Durch die Wiederaufnahme des Drehs werden ab August wieder Erstausstrahlungen möglich sein. Obendrein ist die Serie das erste Network-Serienformat, das nach dem Corona-Showdown wieder in Produktion geht. Noch unterbrochen ist übrigens die ebenfalls von CBS ausgestrahlte Daily «Schatten der Leidenschaft». Wann die Produktion hier wieder hochfahren kann, ist unbekannt.