Filmakademie verschiebt Oscar-Verleihung

Kino-News

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die nächsten Academy Awards zwei Monate später verliehen.

Die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences gab am Montag bekannt, dass die nächste Preisverleihung erst zwei Monate später als gewöhnlich abgehalten wird. Statt Ende Februar werden die 93. Academy Awards am 25. April 2021 verliehen. "Seit mehr als einem Jahrhundert haben Filme eine wichtige Rolle gespielt, um uns in den dunkelsten Zeiten zu trösten, zu inspirieren und zu unterhalten“, teilten die Verantwortlichen mit.„In diesem Jahr haben sie das mit Sicherheit getan. Wir hoffen, dass wir mit der Verlängerung des Förderzeitraums und des Datums der Preisverleihung den Filmemachern die Flexibilität bieten können, die sie brauchen, um ihre Filme fertigzustellen und zu veröffentlichen, ohne für etwas bestraft zu werden, das sich der Kontrolle anderer entzieht", sagten Oscar-Präsident David Rubin und CEO Dawn Hudson in einer Erklärung.Rund einen Monat haben die Academy-Mitglieder mehr Zeit, an der Vorabstimmung teilzunehmen. Die Abstimmung der Nominierten beginnt am 5. März und endet fünf Tage später, die Schlussabstimmung über die Gewinner wird von 15. bis 20. April möglich sein.