«For Life» bekommt zweite Staffel

US-Fernsehen

Während eine Serie weiter geht, trennt sich ABC von «Baker and the Beauty».

Der TV-Sender ABC verlängert die Serie «For Life», ein Justiz-Drama, das vom Leben von Isaac Wright Jr. inspiriert ist. Die Serie handelt von dem Gefängnisinsassen Aaron Wallace, der sich zum Anwalt fortbildet und künftig Mitgefangene vor Gericht verteidigt. Zudem kämpft er auch darum, dass seine eigene Haftstrafe – für ein Verbrechen, welches er nicht begangen hat – aufgehoben wird.„«For Life» wurde gerade von ABC für eine zweite Staffel verlängert“, teilte Curtis „50 Cent“ Jackson mit. „Es ist mehr als nur eine Serie, es ist ein Kampf für Gerechtigkeit, und wir halten den Kampf aufrecht. Isaac Wright Jr. setzte sich gegen das System zur Wehr und gewann seine Freiheit, und jetzt müssen wir nicht mehr denn je von seinem Leben inspirierte Geschichte weiter erzählen. Der Schöpfer Hank Steinberg und sein Autorenteam sind bereit, die Schwachstellen des Systems weiter zu erforschen und aufzudecken, das heute mehr denn je so wichtig ist.“ Steinberg kreierte schon den Dauerbrenner «Without a Trace».Für die Serie «The Baker and the Beauty», die auf der gleichnamigen israelischen Serie basiert, die Assi Azar für Keshet schuf, geht es unterdessen nicht weiter. Die Produktion von ABC Studios und Keshet Studios um Daniel Garcia, der in der Familienbäckerei arbeitet und alles tut, was seine lieben kubanischen Eltern und Geschwister möchten – bis er einen internationalen Superstar und Modemogul trifft, der sein Leben verändern wird.