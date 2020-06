Der Deutsche Fernsehpreis 2020: Die Nominierungen

TV-News

Vorab hieß es, dass der «Deutsche Fernsehpreis» dieses Jahr so breit aufgestellt sei wie nie zuvor. Nun stehen die Nominierungen fest – und Fernsehende sowie die Branche können selber urteilen, ob das Versprechen eingehalten wurde.

Fiktion

Es ist so weit: Die Jury des Deutschen Fernsehpreises hat über die diesjährigen Nominierungen in den fiktionalen Kategorien sowie in den Bereichen Unterhaltung, Information und Sport entschieden. Berücksichtigt wurden lineare TV-Programme und Inhalte der großen Streaming-Anbieter, die zwischen Januar 2019 und April 2020 ausgestrahlt worden sind. Das ZDF räumt die meisten Nominierungen ab, die Mediengruppe RTL bringt es insgesamt auf 19 Nominierungen.«Bist du glücklich?» (ARD/HR)«Eine harte Tour» (ARD/WDR/Roxy Film/Mestiere Cinema)«Endlich Witwer» (ZDF/Bavaria Fiction)«Ein Dorf wehrt sich» (ZDF/ORF/Arte/Hager Moss Film/Mona Film)«Tatort: Murot und das Murmeltier» (ARD/HR)«Preis der Freiheit» (ZDF/Gabriela Sperl Produktion/W&B Television/Wilma Film)«Die Neue Zeit» (ZDF/Arte/zero one film/Constantin Television/Nadcon Film)«Unorthodox» (Netflix/Studio Airlift/Real Film Berlin)«Babylon Berlin» (ARD/ARD Degeto/Sky/WDR/X Filme Creative Pool/Beta Film) 3. Staffel«Bad Banks» (ZDF/Arte/Letterbox Filmproduktion/IRIS Productions) 2. Staffel«Druck» (ZDFneo/funk/Bantry Bay)«MaPa» (Joyn/RBB/Readymade Films/Beta Film)«Der Pass» (Sky/W&B Television/epofilm)«Frau Jordan stellt gleich» (ProSieben/Joyn/W&B Television/SevenPictures Film)«How to Sell Drugs Online (Fast)» (Netflix/btf),«Think Big!» (SAT.1/ITV Studios Germany)«Hindafing» (BR/Arte/NEUESUPER)[[Warten auf'n Bus] (RBB/Senator Film)Barbara Auer, «Preis der Freiheit» (ZDF/Gabriela Sperl Produktion/W&B Television/Wilma Film)Jasna Fritzi Bauer, «Rampensau» (VOX/UFA Serial Drama),Shira Haas, «Unorthodox» (Netflix/Studio Airlift/Real Film Berlin)Katharina Marie Schubert, «Tatort: Anne und der Tod» (ARD/SWR)Laura Tonke, «Bist du glücklich?» (ARD/HR)Joachim Król, «Endlich Witwer» (ZDF/Bavaria Fiction) und «Preis der Freiheit» (ZDF/Gabriela Sperl Produktion/W&B Television/Wilma Film)Barry Atsma, «Bad Banks» (ZDF/Arte/Letterbox Filmproduktion/IRIS Productions)Felix Kramer und Ronald Zehrfeld für «Warten auf'n Bus» (RBB/Senator Film)Nicholas Ofczarek, «Der Pass» (Sky/W&B Television/epo-film)Ulrich Tukur, «Tatort: Murot und das Murmeltier» (ARD/HR)Cyrill Boss und Philipp Stennert, «Der Pass» (Sky/W&B Television/epo-film)Isabel Kleefeld, «Eine harte Tour» (ARD/WDR/Roxy Film/Mestiere Cinema)Pia Strietmann, «Endlich Witwer» (ZDF/Bavaria Fiction)Ralf Husmann, «Frau Jordan stellt gleich» (ProSieben/Joyn/W&B Television/SevenPictures Film)Dominique Lorenz, «Eine harte Tour» (ARD/WDR/Roxy Film/Mestiere Cinema)Susanne Schneider, «Winterherz – Tod in einer kalten Nacht» (ZDF/Hager Moss Film)Philip Peschlow, «Der Pass» (Sky/W&B Television/epo-film)Morten Søborg, «Preis der Freiheit» (ZDF/Gabriela Sperl Produktion/W&B Television/Wilma Film)Ngo The Chau, «Bad Banks» (ZDF/Arte/Letterbox Filmproduktion/IRIS Productions)Alexander Berner, Claus Wehlisch und Antje Zynga, «Babylon Berlin» (ARD/ARD Degeto/Sky/WDR/X Filme Creative Pool/Beta Film)Barbara Brückner, «Tatort: Anne und der Tod» (ARD/SWR)Marc Schubert, Alex Kutka, Rainer Nigrelli und Christoph Cepok, «How to Sell Drugs Online (Fast)» (Netflix/btf)Annette Focks, «Lotte am Bauhaus» (ARD/MDR/ARD Degeto/SWR/UFA Fiction/MIA Film) Martina Eisenreich, «Endlich Witwer» (ZDF/Bavaria Fiction) und «Spreewaldkrimi: Zeit der Wölfe» (ZDF/Aspekt TelefilmProduktion)Sophie Hunger und Tina Pepper, «Rampensau» (VOX/UFA Serial Drama)Szenenbildnerin Silke Fischer und Kostümbildnerin Justine Seymour, «Unorthodox» (Netflix/Studio Airlift/Real Film Berlin)Uli Hanisch (Szenenbild) und Pierre-Yves Gayraud (Kostüm), «Babylon Berlin» (ARD/ARD Degeto/Sky/WDR/X Filme Creative Pool/Beta Film)Tilman Lasch, «Preis der Freiheit» (ZDF/Gabriela Sperl Produktion/W&B Television/Wilma Film)