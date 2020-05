Warten auf Pia Stutzenstein: Darum entfiel «Alarm für Cobra 11» im Frühjahr

TV-News

Die Produktion von Action Concept lief nicht wie einst mal angedacht in den vergangenen Wochen. Somit müssen Fans warten, ehe sie umfassende Änderungen in dem Format zu Gesicht bekommen.

Treue Fans der RTL-Autobahnpolizei haben es schon mitbekommen. Sie müssen noch etwas länger warten auf neue Folgen der Action-Serieund somit auch auf den groß angelegten Relaunch des Formats. Eigentlich sollte die neue Staffel, in der Hauptkommissar Semir Gerkhan (gespielt von Erdogan Atalay) erstmals eine weibliche Kollegin bekommt, im Frühjahr starten. Entsprechend war die Premiere von Schauspielerin Pia Stutzenstein für die vergangenen Wochen geplant. Doch RTL setzte nach der Erstausstrahlung der vergangenen «Der Lehrer»-Staffel lieber auf weitere Wiederholungen der Schul-Dramedy.Ein RTL-Sprecher erklärte gegenüber Quotenmeter.de, dass die Stadt Köln, in der «Alarm für Cobra 11» gedreht wird, zur Eindämmung der Coronapandemie eine Allgemeinverfügung verordnet hat, die sämtliche Dreharbeiten auf öffentlichen Plätzen untersagt. Ausnahme gibt es hier nur für journalistische Tätigkeiten. Findet «Alarm für Cobra 11» nun also im Herbst einen Sendeplatz bei RTL? In aller Regel setzte der Privatsender immer auf eine Staffel im Frühjahr und eine ab September. Dies ist noch unklar. Wegen des Corona-Drehstopps könne zur Zeit noch keine Aussage über einen TV-Start der nächsten Staffel gemacht werden.Zuletzt verabschiedeten sich mehrere Hauptdarsteller von der Action-Concept-Produktion – darunter Daniel Roesner, zuletzt Partner an der Seite von Erdogan Atalay. Aber auch weitere Nebenfiguren verließen, teils nach vielen Jahren Serienzugehörigkeit, die Produktion. Unter den Abgängen waren Darsteller wie Katrin Heß (nach 8 Jahren), Katja Woywood (nach 10 Jahren) und Daniela Wutte (nach 13 Jahren) stiegen aus . Im vergangenen Herbst erklärte RTL-Redakteur Nico Grein zu den Entscheidungen: „Es ist eine kontinuierliche Herausforderung, ein langjähriges Format immer wieder neu zu definieren und es stetig weiterzuentwickeln. Dieser Herausforderung haben wir uns in der aktuellen Staffel besonders gestellt. Das bedeutet leider auch, dass lieb gewonnene Figuren die Autobahnpolizei verlassen werden."