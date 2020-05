J. J. Abrams schnappt sich Co-Showrunner

US-Fernsehen

Für sein neues HBO-Drama «Demimonde» angelte sich der Erfolgsproduzent Showrunner bei der Konkurrenz.

Für das neue Science-Fiction-Projekt «Demimonde» hat sich J. J. Abrams ein Trio von neuen Leuten geschnappt. Der schloss deshalb Verträge mit Kira Snyder («The Handmaid’s Tale»), Rand Ravich und Far Shariat (beide machten «Life»). Die Serie wird von Bad Robot in Zusammenarbeit mit Warner Bros. und HBO produziert. Vor Kurzem schloss Abrams mit seinem Partner Warner Bros. einen umfassenden Vertrag, der dem Studio zahlreiche Exklusivrechte sichert.Die Details von «Demimonde» werden immer noch geheim gehalten. Im Vorfeld der Serienvorstellung gab es einen Bieterkrieg zwischen Apple und HBO. Man ließ allerdings verlauten, dass die Serie als ein epischen und intimes Sci-Fi-Fantasy-Drama sein soll, in dem es um den Kampf einer Welt gegen eine monströse, unterdrückerische Macht geht. Eine Familie muss sich auch überlegen, wie weit sie gehen möchte, um ihr vermisstes Kind zu finden.Abrams wird die Serie schreiben und produzieren, Ben Stephenson, Leiter der TV-Abteilung von Abrams Bad Robot, arbeitet als Produzent darin. Kira Snyder, die zuvor «The 100» produzierte, unterschrieb nun auch einen Exklusivkontrakt mit dem Studio. Ravic und Shariat verlängerten ebenfalls ihre Verträge, die beiden gaben auch ein «Game of Thrones»-Spin-Off entwickelt.