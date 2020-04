«Denn sie wissen nicht, was passiert» erstmals über 20 Prozent Marktanteil

Quotennews

So gut lief es für Jauch, Gottschalk und Schöneberger im chaotischen Zusammenspiel noch nie. Neue Quotenrekorde sowohl bei Jung als auch bei Alt. Insgesamt hatte sogar «Da kommst Du nie drauf!» das Nachsehen.

Beiwar Chaos mal wieder vorprogrammiert. Spontan stellten die drei Entertainer wieder unwissend eine Spielshow auf die Beine, dieses Mal mit den Gegnern Hans Sigl und Mark Keller. Doch neben dem gewollten Chaos gesellte sich nun sogar eine Panne hinter der Kamera seitens RTL dazu. Für kurze Zeit war statt der RTL-Show eine CNN-News zu sehen. Der Aufschrei und das Gespött im Netz waren groß, ansonsten bekam RTL den Fehler aber schnell wieder behoben und in den Einschaltquoten machte sich der Fauxpas selbstverständlich nicht bemerkbar. Im Gegenteil, die große Samstagabend-Show zeigte sich sogar so stark wie noch nie. Schon in der vergangenen Woche lief es mit erstmals über drei Millionen Zusehern überragend. In dieser Woche toppte man das Ergebnis sogar noch einmal, so dass sogar in der klassischen Zielgruppe neue Rekorde heraussprangen.Über den Abend hinweg waren insgesamt im Schnitt 3,31 Millionen Zuschauer dabei, so viele wie noch nie. Die Gesamtsehbeteiligung kletterte auf das Rekordhoch 12,8 Prozent - mehr als sich das ZDF mit der konkurrierenden Showsichern konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen blühte die RTL.Show mit glänzenden 20,1 Prozent Marktanteil auf. Im Vergleich zur bisher besten Ausgabe im Mai 2019 steigerte sich Folge zwei der neuen Staffel um 0,7 Prozentpunkte. Dafür sorgten stattliche 1,49 Millionen klassisch Umworbene, die bis in die sehr späten Abendstunden dabei waren.Im großen Show-Vergleich setzte sich «Denn sie wissen nicht, was passiert» nicht nur beim werberelevanten Publikum vor die Konkurrenz vom ZDF . Auch beim Gesamtpublikum hatte man gegen «Da kommst Du nie drauf!» mit 12,8 zu 12,1 Prozent Marktanteil die Nase vorn. Da die RTL-Show den gesamten Abend einnahm und das Pendant vom ZDF schon um 22.45 Uhr vorbei war, reichte dafür sogar eine geringere Reichweite. Denn «Da kommst Du nie drauf!» versammelte ebenfalls beachtliche 3,79 Millionen Zuschauer. Obwohl man sich RTL knapp geschlagen geben musste, holte die Quizshow im Zweiten ebenfalls gute Zahlen. Beim jungen Publikum kam die Show mit Moderator Johannes B. Kerner auf für ZDF-Verhältnisse starke 7,2 Prozent Sehbeteiligung. Im weiteren Verlauf des Abends blieben dasund Mission Impossible II>> dort mit 9,6 und wieder 7,2 Prozent weiter gut unterwegs.