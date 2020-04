Sondererlaubnis für die WWE

US-Fernsehen

Der Gouverneur von Florida erteilt eine positive Erlaubnis.

Die WWE darf weiterhin ihre wöchentlichen Fernsehsendungen produzieren, nachdem der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, das Unternehmen und den Sport zu einem „essentiellen Geschäft“ erklärte. Das gestattet der Wrestling-Organisation, sich inmitten der Corona-Pandemie über die Kontaktverbot-Verordnung hinwegzusetzen. „Ich glaube, es gab zunächst eine Überprüfung, die durchgeführt wurde, und sie wurden zunächst nicht als ein ‚wichtiges Element‘ angesehen“, sagte der Bürgermeister von Orange County, Jerry Demings, dem Miami Herald.„Nach einem Gespräch mit dem Gouverneursbüro über die Selbstisolationsanordnung des Gouverneurs, wurde sie aber als eine wesentliche Angelegenheit betrachtet“, so Demings weiter. Das Unternehmen hatte begonnen, Shows ohne Publikum in Orlando zu filmen.„In Zusammenarbeit mit unseren Ärzten lassen die Künstler ihre Temperatur messen. Wenn sie außer Landes waren oder mit jemanden in Kontakt waren, der außer Landes war, dürfen sie unsere Einrichtung nicht betreten“, so CBO Stephanie McMahon der WWE.