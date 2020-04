«Hartz und herzlich» überzeugt weiterhin

Quotennews

Während die Sozialreportagen bei RTLZWEI am Dienstagabend Erfolg hatten, lief es für RTL ernüchternd.

Zur besten Sendezeit blickte RTLZWEI am Dienstagabend auf die Benz-Baracken:lockte ab 20.15 Uhr 1,18 Millionen Wissbegierige zum Privatsender, womit er sehr gute 3,3 Prozent Marktanteil einholte. 0,66 Millionen der Interessenten befanden sich im umworbenen Alter – das glich einer für RTLZWEI sehr guten Zielgruppen-Sehbeteiligung in der Höhe von 6,2 Prozent.Ab 22 Uhr kamunterdessen auf 0,96 Millionen Neugierige, davon befanden sich 0,49 Millionen im Alter von 14 bis 49 Jahren. Somit holte sich RTLZWEI tolle 4,1 Prozent insgesamt und weiterhin sehr guten 6,4 Prozent bei den Umworbenen.RTL hingegen kam in seiner Primetime nicht einmal in die Nähe seines Senderschnitts:erreichten 1,69 Millionen Fernsehende. Das führte zu mageren 5,2 Prozent insgesamt. 0,72 Millionen Umworbene führten wiederum zu ebenfalls mageren 7,1 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.kam ab 23 Uhr indes auf 4,9 Prozent insgesamt und 7,6 Prozent bei den Werberelevanten.