Crime + Investigation kommt auf den Hund

Auch ein Sender mit dem Schwerpunkt Verbrechen kann flauschige Inhalte bieten: Crime + Investigation importiert eine Hunde-Talenteshow.

Schon gewusst? In den USA feierte die Show, die dort der zu A+E Networks gehörende Sender A&E zeigt, im Januar dieses Jahres ihre Premiere.

Im Sommer bringt Crime + Investigation die Wettbewerbsshowins deutsche Fernsehen: Wie der Pay-TV-Kanal mitteilt, zeigt er das Format ab dem 17. Juli 2020 als deutsche TV-Premiere. Die Ausstrahlung des Formats voller talentierter Vierbeiner wird dann immer freitags ab 22 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. In «America's Top Dog» geht es um das vertrauensvolle Zusammenwirken von Mensch und Tier. Somit möchten die Showverantwortlichen vor Augen führen, welch bedeutende, leistungsstarke Aufgabe Hunde im Polizeidienst erfüllen – und so kommt die thematische Bindung zur inhaltlichen Kernkompetenz des Senders zustande.Im US-Format kämpfen Teams aus Hunden und ihren Herrchen nicht nur um den Titel "Top Dog", sondern auch und um ein Preisgeld im Bereich mehrerer Tausend US-Dollar, das zu einem Teil an Tierhilfsorganisationen gespendet wird. Die Vierbeiner bewältigen in «America's Top Dog» einen Hindernisparcours, der für die K9-Hundestaffel der amerikanischen Polizei konzipiert wurde, und werden dabei von ihren Herrchen begleitet und angefeuert. Je Show treten fünf Teams gegeneinander an: vier Teams der US-amerikanischen Polizeihundestaffel und ein ziviles Team.Im Staffelfinale treffen letztlich alle Gewinnerteams aufeinander. Fun Fact: Einige der teilnehmenden Polizisten sind schon aus dem Reportageformat «Live PD» bekannt, das die Polizeiarbeit in US-amerikanischen Großstädten dokumentiert. Crime + Investigation zeigt zunächst elf Ausgaben: Zehn jeweils einstündige Shows und ein anderthalbstündiges Staffelfinale.