Für «Schlag den Star»: Jorge kehrt zu ProSieben zurück

Die nächste Ausgabe der Wettkampf-Show wird Anfang Mai zu sehen sein.

Überraschung bei ProSieben: Jorge González, aktuell als TV-Juror bei RTLs «Let's Dance» zu sehen, kehrt zu ProSieben zurück, dorthin also, wo seine Fernsehkarriere einst als Coach in «Germany's Next Topmodel» begann. Jorge wird bei der roten Sieben allerdings keine feste Aufgabe übernehmen, sondern nur als Kandidat der nächsten-Ausgabe agieren. Diese läuft am 2. Mai 2020 um 20.15 Uhr und soll natürlich wieder live über die Bühne gehen. In bis zu 15 Runden treten zwei Kandidaten im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro.Gegner von Jorge wird Creative Director Thomas Hayo - es ist also ein Match zweier ehemaliger #GNTM-Leute. Am Rest der Crew ändert sich nichts. Die Liveshow wird von Elton moderiert, Ron Rngguth ist als Kommentator tätig. Wie in diesen Zeiten übrig wird auf die Anwesenheit von Studiopublikum verzichtet.Die zurückliegende Ausgabe von «Schlag den Star», für die Cathy Hummels kurzfristig ausfiel und in der dann Dagi Bee gegen Blümchen spielte, erreichte rund 2,1 Millionen Zuschauer insgesamt und bei den klassisch Umworbenen gute 13,6 Prozent Marktanteil.