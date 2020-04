VOX schickt «Magnum P.I.» zu neuen Einsätzen

TV-News

In Staffel eins war das Format mit Jay Hernandez als Thomas Magnum kein sonderlich großer Erfolg.

Der Kölner Sender VOX bleibt flexibel – ab kommender Woche wird man dort alte-Episoden wiederholen. Der Umbau des Sendetags wurde nötig, weil zuletzt das eigentlich geplante «Vier Hochzeiten und ein Todesfall» zum Quotenflop wurde und nach nur einer Woche aus dem Line-Up flog. Ab dem 29. April 2020 steht nun der Start der zweiten Staffel an. VOX zeigt dann immer Doppelfolgen um 20.15 und 21.15 Uhr.Der von Jay Hernandez gespielte Magnum wartet darin immer noch auf eine Entscheidung von Higgins. Wird sie seine offzieller Partnerin sein? Unterdessen nimmt er einen besonders schwierigen Fall an: Eine Frau wird vermisst. Zuvor wurde sie Zeugin des Mordes an ihrem Chef - während eines Bankraubes. Zudem muss Rick eine wichtige Entscheidung treffen. Wie wird seine Karriere in Zukunft aussehen?In der ersten Staffel holte die US-Serie bei VOX im First-Run zu Beginn gute 7,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, am Ende teils aber unter fünf Prozent. Allzu riesig war der Erfolg demnach nicht. Ab 22.10 Uhr wird VOX weiterhin alte «Law & Order: SVU»-Episoden (aus dem Jahr 2012) wiederholen. Geplant sind auch hier zwei Ausgaben am Stück.