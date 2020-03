«Deputy»-Star Stephen Dorff: 'Ich verstehe, wie reizvoll die sozialen Netzwerke sein können, aber ich bin nicht für sie gemacht'

Interview

Der «Deputy»-Hauptdarsteller musste zuerst überzeugt werden, die Rolle anzunehmen. Doch er ist froh, dass er sich umstimmen ließ

Ganz einfach: Ihn so authentisch und realistisch wie möglich zu machen. Es ist ein einzigartiger Kerl, der sagt, wie es ist. Und er hat üblicherweise sehr viel zu sagen. In jeder Episode gibt es sehr viele technische Termini und jede Menge Fachsprache – wie es in einer solchen Serie halt so ist. Und ich wollte unbedingt sichergehen, dass das akkurat ist und mir so natürlich wie möglich über die Lippen geht – und sich obendrein Woche für Woche frisch anfühlt. Aber als ich den Rhythmus dessen drin hatte, hat sich alles andere sofort gefügt.Schlussendlich ist die Figur stets das wichtigste an einem Projekt – und Bill Hollister ist eine großartige Rolle. Darauf habe ich mich schlussendlich berufen. Er ist ein altmodischer Kerl in einer modernen Welt. Es gab ein paar solcher Momente während der Pilotfolge, doch sobald wir mit der Staffel angefangen haben, haben sie sich gehäuft – diese Augenblicke, in denen ich einfach wusste, dass das klappt. Egal, ob es eine emotionale Szene zuhause mit Bills Frau Paula, gespielt von Yara Martinez, oder eine der leichtfüßigen Szenen war, wie eine Beschattung zusammen mit Brian Van Holt als Cade.Nicht so wirklich. Aber natürlich gilt: Je länger du eine Figur spielst, desto mehr lernst du über sie. Auf der technischen Seite dagegen weiß ich, dass David Ayer bei den ersten beiden Episoden eine Ästhetik etabliert hat, und als unser "Tag-für-Tag-Kapitän“ Chris Grismer ans Steuer getreten ist, hat er diesen Look für die Dauer der restlichen Staffel beibehalten.Ich habe schon Gespräche geführt, ob ich mich als Regisseur versuchen sollte. Und ich habe ja auch schon als Produzent in Film und Fernsehen gearbeitet – und bin so stets an verschiedenen Projekten beteiligt, die sich in Entwicklung befinden. Bei manchen bin ich vor der Kamera mit von der Partie, bei anderen nicht.Das wäre «Wheeler», weil ich den Film gemacht habe und er wirklich einzigartig ist. Es ist auch ein sehr persönlicher Film für mich. Und der Beginn meiner Reihe in Cowboy- und Südstaaten-Rollen. Wir haben ihn uns in meinem Wohnzimmer ausgedacht und sind in die Welt raus gegangen und haben ihn gedreht. Niemand wusste, dass wir einen Spielfilm drehen – alle dachten, es sei eine Dokumentation.Ich denke, dass auf dem internationalen Markt, vor allem in Europa, schon immer diese Romantisierung von und Liebe für Cowboys existiert hat. Und Sheriff Hollister repräsentiert diese archetypische Art eines Westernhelden perfekt – und gleichzeitig ist er gezwungen, das größte Sheriff-Revier der USA im Jahr 2020 anzuführen. Es wird das Publikum überraschen wie progressiv Bill in Wahrheit ist, auch wenn er, sollte er darauf angesprochen werden, stets beteuern würde, dass er ja nur seinen Job macht.Es gibt keine bestimmte Art von Szenen, die generell eine größere Herausforderung darstellt als andere. Wenn man der Hauptdarsteller einer solchen Serie ist, arbeitet man jeden Tag sehr hart. Manche Tage fallen einem gewiss leichter als andere, aber das ist unabhängig von der Natur der Szenen, die gedreht werden. An richtig schweren Tagen muss man sich durch sechs oder sieben Szenen ackern, in denen man zehn Seiten Dialog hat – und da kann es einem in den späteren Stunden schwer fallen, weiterhin volle Energie zu geben. Doch zum Glück haben wir eine großartige Crew und einen talentierten Cast, weshalb selbst diese Tage gut in Bewegung bleiben.Ich verfolge das überhaupt nicht. Ich verstehe, wie reizvoll die sozialen Netzwerke sein können, aber ich bin nicht für sie gemacht. Ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich gar nichts lese – es ist schon schön, Menschen zu haben, mit denen man eng ist und dielesen und dir sagen können, wie etwas ankommt. Ein großartiger französischer Produzent hat mir mal gesagt: „Ich lese Kritiken nicht, ich zähle sie.“ Natürlich bedeutet mir die Meinung des Publikums was, und ich möchte, dass Leute die Serie mögen – aber manchmal ist es besser zu wissen, dass viele Leute über deine Arbeit reden, als zu wissen, was genau sie sagen.