«Die Höhle der Löwen»: Sendepause bleibt, ein Löwen-Talk kommt hinzu

TV-News

Wie beeinflusst Corona deutsche Unternehmen? Am 1. April stehen die Löwen bei VOX unter anderem zu diesem Thema Rede und Antwort.

Die aktuell laufende-Staffel ist zwar schon längst fertig produziert, dennoch gibt es bei VOX bald taufrischen Inhalt rund um die berühmten Investoren zu sehen: Wie der Privatsender mitteilt, zeigt er am 1. April 2020 ab 22.15 Uhr die Sondersendung. «DHDL»-Moderator Amiaz Habtu sowie Tanit Koch, Geschäftsführerin von ntv und Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland, melden sich aus der Löwenhöhle zu Wort und sprechen mit dem Rudel (nicht nur) über die wirtschaftlichen Fragen dieser Tage. Die Löwen sind via Videokonferenz von ihren Heimatorten zugeschaltet.Zur Debatte steht unter anderem, wie Managements, Menschen in festangestellten Positionen, Selbstständige und Freiberuflerinnen sowie Freiberufler auf Corona reagieren und wie sehr die Pandemie sie existenziell betrifft. Zudem sollen Lösungsansätze besprochen werden. Spannend daran: Obwohl sich Frank Thelen schon von «Die Höhle der Löwen» verabschiedet hat, wird er am Talk ebenso teilnehmen wie Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer und Nils Glagau.Am Rande erwähnt: Die nächste Folge von «Die Höhle der Löwen» wird erst am 7. April 2020 bei VOX an den Start gehen – diese Programmplanung wurde schon vor Wochen gefällt, womit VOX dem für den 1. April geplanten Fußball-Länderspiel bei RTL aus dem Weg gehen wollte. Das findet zwar aufgrund der Pandemie nicht mehr statt, trotzdem bleibt der 20.15-Uhr-Löwenersatz im Programm.