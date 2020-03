HBO Now: Anstieg um 40 Prozent

US-Fernsehen

Aufgrund des amerikanischen Shutdowns verbuchte der Streamingdienst von HBO einen starken Anstieg.

Der Pay-TV-Dienst Dienst HBO Now – nicht zu verwechseln mit dem Angebot für HBO-Kunden ‚HBO Go‘ – erlebte in den vergangenen Tagen einen massiven Anstieg. Durch Ausbruch des Corona-Virus gingen die Zahlen seit Samstag durch die Decke. Laut WarnerMedia gingen die Streams um 40 Prozent gegenüber den vergangenen vier Wochen nach oben. Dies sei die höchste Nutzung seit vergangenem Sommer als man «Euphoria» ► (Bild rechts) und «Big Little Lies» startete.Zudem ist die die Anzahl der täglichen Sitzungen um 65 Prozent angestiegen. Auch die reguläre Fernsehnutzung von HBO sei gestiegen. Allerdings hielt sich WarnerMedia mit seinen Zahlen bedeckt und teilte nicht mit, ob HBO Now einen Anstieg an neuen Kunden verbuchte.HBO startete am 15. März die dritte Staffel von «Westworld». Auch mit «Game of Thrones», «Big Little Lies», «Chernobyl» und «His Dark Materials» steht den Kunden ein umfangreiches, hochwertiges Sortiment zur Verfügung. Neben den Serien verzeichneten die Filme einen Anstieg von 70 Prozent, der Pandemie-Spielfilm «Contagion», der von einer weltweit tödlichen Pandemie handelt, war die Nummer eins beim Schwestersender Cinemax.