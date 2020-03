Am Vormittag: Sat.1 zeigt ab kommender Woche tägliche Corona-Sondersendung

TV-News

Somit ändert sich der Sendeplatz der neuen «Die Dr. Wimmer Show».

Der Münchner Privatsender Sat.1 setzt ab kommender Woche auf noch mehr Corona-News. Neben Informationen im «Sat.1 Frühstücksfernsehen», in den «Sat.1 Nachrichten» und dem immer um 19.50 Uhr laufenden «BILD Corona Spezial» wird der Kanal ab Montag, 23. März immer zwischen zehn und elf Uhr dasausstrahlen.Die Verlängerung des «Frühstücksfernsehens» wird von Simone Panteleit moderiert, die für den Sender zuletzt schon für Formate wie «Endlich Feierabend» vor der Kamera stand und eigentlich eine morgendliche Radiosendung beim Berliner Rundfunk präsentiert. Sat.1-Chef Kaspar Pflüger teilt mit: „Der Erfolg unseres Frühstücksfernsehens auch in diesen Krisenzeiten zeigt, dass die Sendung jetzt umso mehr ein wichtiger Wegweiser und Ratgeber für unsere Zuschauer ist. Mit dem «Sat.1 Frühstücksfernsehen Spezial» wollen wir die Bürger eine weitere Stunde mit aktuellen Informationen versorgen und in ihrem veränderten Alltag begleiten.“Einen neuen Sendeplatz bekommt dafür das erste diese Woche gestartete Format: Der Medical-Talk wird ab kommender Woche um elf Uhr laufen. Insgesamt hat Sat.1 hiervon 20 Episoden hergestellt, am kommenden Montag läuft entsprechend die sechste Ausgabe.