TV Now-Dating: «Are You the One?» findet Moderator und Termin

TV-News

Der Host der neuen Dating-Show, die der Streamingdienst zu Ostern starten möchte, ist von «Ninja Warrior Germany» bekannt. Zum Start hilft RTL beim Anschieben.

Noch vor Beginn der großen Coronawelle konnte die Mediengruppe RTL Deutschland für ihren Streamingdienst TV Now die neue Dating-Showfertigstellen. Produziert wurde bis vor Kurzem in Südafrika. Jeweils zehn Single-Frauen und -Männer treffen dort auf ihr perfektes Match – dieses wurde von Experten ermittelt. Wer zu wem passt, müssen die Teilnehmer selbst herausfinden und sich dafür eine Strategie überlegen. Denn nur wenn alle ihre richtigen Partner gefunden haben, gewinnen sie gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro.Am Ende einer jeden Doppelfolge wählen die Singles in der „Matching Night“ ihre zehn perfekten Paare. Ob sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, erfahren sie erst im Anschluss. Das Problem: Nur die Anzahl der richtigen Treffer werden aufgelöst und nicht bei welchem Paar sie richtig lagen. Nur ein Paar hat zudem die Gelegenheit in die „Match Box“ zu gehen. Dort wird aufgelöst, ob das Paar tatsächlich ein „Perfect Match“ ist oder sie die Suche nach ihrem passiert, wenn das Herz bei einem falschen, nur vermeintlichem „Perfect Match“ höherschlägt? Moderiert wird der Kuppel- und Ratespaß von Jan Köppen, der unter anderem als Kommentator bei «Ninja Warrior Germany» bekannt ist.Insgesamt stehen 20 Episoden zur Verfügung, die immer im Doppelpack gezeigt werden. TV Now startet die Show am 14. April, also am Dienstag nach Ostern. RTL versucht Aufmerksamkeit auf die Show zu lenken, in dem man sie an zwei Dienstagen jeweils ab 23.15 Uhr auch linear sendet. Hierfür sind der 21. und der 28. April vorgesehen. Internationale «Are you the One?»-Versionen kommen übrigens von MTV. Auch in Deutschland zeigte der Musiksender die Show schon.