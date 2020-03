«You»: Lifetime-Serie bleibt Netflix-Star

Quotencheck

Eigentlich war die Warner Bros.-Produktion nicht für Netflix geplant. Allerdings ist die amerikanische Serie hierzulande ein großer Hit.

Der amerikanische Unterhaltungssender Lifetime strahlte zwischen 9. September und 11. November 2018 die erste Staffel der Serie «You» aus. Die Produktion von Greg Berlanti und Sara Gamble war in den Vereinigten Staaten von Amerika kein Erfolg. Es schalteten pro Woche nur etwa eine halbe Million Zuschauer ein, dennoch bestellten die Verantwortlichen des Senders eine zweite Runde.Bereits Ende 2018 gab es bei Lifetime Umstrukturierungen, sodass die Produktion von Berlanti Productions, Allow Entertainment, Warner Horizon Television und den A&E Studios nicht mehr gebraucht wurde. Netflix nahm die Serie Ende Dezember 2018 ins Programmpaket auf und sorgte für eine weltweite Begeisterung. Die zweite Staffel wurde umgesetzt und feierte – wie schon Season eins – Ende des Jahres Premiere. Weltweit wurden die neuen Folgen am 26. Dezember 2019 freigeschalten.In Deutschland gingen die Aufrufe durch die Decke. Innerhalb der ersten Woche wurden 10,5 Millionen Abrufe gemessen. Die Produktion mit Penn Badgley, Elizabeth Lail, Ambryr Childers und Victoria Pedretti war auch in der ersten Januar-Woche ein Erfolg. 7,77 Millionen Abrufe verzeichnete das Marktforschungsunternehmen Gold Media, das mit Quotenmeter wöchentlich die Streaming-Hitliste veröffentlicht. Auch in der dritten Woche wurden hohe Zahlen verbucht: 7,91 Millionen Views zählte man hierzulande.In der dritten Kalenderwoche ging das Interesse deutlich zurück, mit 3,55 Millionen Brutto-Kontakten ist das Format allerdings für Netflix noch immer ein Erfolg. Etwas schlechter lief es in der vierten Kalenderwoche, denn damals wurden nur noch 1,19 Millionen Abrufe verbucht. In den zwei darauffolgenden Wochen fuhr man allerdings 3,16 und 3,45 Millionen Views ein.Mitte Februar tauchte die Serie «You» zunächst nicht mehr in der Statistik auf. Dies war allerdings nur ein einwöchiger Ausrutscher, denn es ging über 2,76 auf 4,71 Millionen Bruttokontakte. In der vorvorletzten Woche erzielte die Warner Bros.-Serie 3,97 Millionen Abrufe. Aktuell schlägt sich das Format weiterhin gut, Anfang März verzeichnete die Serie immer noch 2,05 Millionen Bruttokontakte pro Woche. Mit «You» hat Netflix ein begehrtes und beliebtes Format an Land gezogen, an dessen Entwicklung das Unternehmen nicht beteiligt war. Eine dritte Runde ist bestellt und soll vermutlich erst 2021 ihr Debüt feiern.