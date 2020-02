Die Deutschlandpremiere der neunten «Suits»-Staffel schließt sich direkt an Staffel acht an

TV-News

Der deutsche Pay-TV-Sender Universal TV beginnt Ende April mit der Ausstrahlung der zehn neuen Folgen der Erfolgsserie.

Die neunte und gleichzeitig letzte Staffel der Anwaltsseriehat ihre deutsche Fernsehpremiere ab dem 28. April 2020. Die zehn neuen Episoden werden immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen beim Sender Universal TV ausgestrahlt und schließen sich somit direkt an die Deutschlandpremiere von Staffel acht an. Diese sechzehn Folgen werden ab dem 3. März zu den gleichen Zeiten gesendet. Auf dem US-amerikanischen Sender USA Network wurde die finale Staffel bereits seit dem 17. Juli 2019 gezeigt. Dies erfolgte parallel zum Spin-Off der Sendung «Pearson» mit Gina Torres, was allerdings nach nur einer Staffel wieder eingestellt wurde.In den neuen Folgen kommt es in der Beziehung zwischen dem Anwalt Harvey Spencer (Gabriel Macht) und dessen Assistentin Donna Paulsen (Sarah Rafferty) zu einem Durchbruch, woraufhin die beiden eine leidenschaftliche Nacht miteinander verbringen. Doch einige der Kollegen haben mit der Romanze ein Problem, darunter vor allem die Kanzleipartnerin Samantha Wheeler (Katherine Heigl). Sie möchte die volle Aufmerksamkeit auf den übermächtigen Feind der Anwaltskanzlei lenken. Denn die Vertreterin der New Yorker Bar State Association Faye Richardson (Denise Crosby) plant die Zerstörung der Kanzlei Zane Specter Litt Wheeler Wiliams. Um ihr Überleben zu sichern, müssen sich Harvey, Donna, Louis (Rick Hoffmann), Samantha und ihr Team so einiges einfallen lassen und erhalten dabei unerwarteterweise Hilfe von einem alten Bekannten.Neben den Darstellern Gabriel Macht («Love & Other Drugs») und Katherine Heigl («Grey’s Anatomy») treten auch Sarah Rafferty («Brothers & Sisters») und Rick Hoffmann («The Day after Tomorrow») wieder auf. Auch taucht Patrick J. Adams («Sneaky Pete»), der nach der siebten Staffel ausstieg, erneut in der Rolle des Mike Ross auf.