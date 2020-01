«Baymax» und «xXx»: Wenig Interesse an bunt gemischtem VOX-Filmabend

Quotennews

Eine animierte Marvel-Adaption und Action mit Vin Diesel: Beides brachte VOX nur durchwachsene Zahlen.

Bastian Pastewka als Synchronsprecher (Auswahl) Giraffe Melman in der «Madagascar»-Reihe

Mäuslein Stuart Little in der «Stuart Little»-Reihe

Roboter Baymax in «Baymax – Riesiges Robowabohu»

Elefantenkuh Angie in «Konferenz der Tiere»

Superschurke Megamind in «Megamind»

Alien Oh in «Home – Ein smektakulärer Trip»

Der 2014 gestartete Animationsfilmauf Basis eines nischigen Marvel-Comics nahm weltweit über 657 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, womit er zu den größten Erfolgen der Walt Disney Animation Studios gehört. Am Donnerstagabend bekam VOX jedoch keinen Glanz von der gefragten Kinoauswertung von «Baymax – Riesiges Robowabohu» ab: Der unter anderem mit der Synchronstimme von Bastian Pastewka vertonte Film erreichte nur 0,91 Millionen Fernsehende, das entsprach mageren 3,0 Prozent Marktanteil insgesamt.0,51 Millionen Umworbene führten «Baymax – Riesiges Robowabohu» ab 20.15 Uhr in der Zielgruppe wenigstens zu mäßigen 5,8 Prozent Marktanteil. Ab 22.10 Uhr folgte der Vin-Diesel-Actionfilmunterdessen mit 0,35 Millionen Werberelevanten, was zu späterer Stunde für solide 7,0 Prozent Marktanteil genügte.0,65 Millionen Actionfans ab drei Jahren führten «xXx» wiederum zu mäßigen 3,9 Prozent Marktanteil. Am Vorabend berichtetedagegen vor 1,37 Millionen Menschen über den neusten Klatsch und Tratsch. Ab 20 Uhr reichte das für akzeptable 4,6 Prozent insgesamt. 0,47 Millionen Umworbene brachten dem Boulevardmagazin indes 5,7 Prozent Marktanteil ein.