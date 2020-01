Frankfurt, Hamburg und Kiel: RTLZWEI setzt «Hartes Deutschland» fort

TV-News

Ab Februar sollen gleich sechs neue Folgen laufen.

Der Münchner Fernsehsender RTLZWEI bringt die von Spiegel TV produzierte Reportagereiheab dem ersten Februar-Donnerstag, also dem 6. Februar, ins Fernsehen zurück. Sie übernimmt dann den Sendeplatz der Messie-Doku «Extrem sauber» und läuft wieder donnerstags um 20.15 Uhr. Die neue Staffel umfasst sechs Folgen.Dedreht wurde diesmal in Frankfurt, Hamburg und Kiel: Die Sendung begleitet in der neuen Staffel einmal mehr deutsche Brennpunktviertel. Dabei zeichnet das Format ein vielschichtiges Bild und lässt Ordnungshüter und Anwohner, aber auch Suchtkranke vor Ort zu Wort kommen.Zum Auftakt der neuen Folgen taucht die Sozialreportage erneut ins Frankfurter Bahnhofsviertel ein. Der auch über die Mainmetropole hinaus berüchtigte Bezirk stand bereits in vergangenen Episoden im Blickpunkt. Wie veränderte sich das Leben für Ada, Karin oder Mike seitdem? Das über Monate produzierte Format erzählt die Geschichten derer, die hier gestrandet sind.