«Awkwafina is Nora From Queens» wurde vor Sendestart verlängert

US-Fernsehen

Die halb-autobiografische Comedy bekommt eine zweite Staffel. Die Premiere der Serie ist erst am 22. Januar.

Die Verantwortlichen von Comedy Central sind mit der Qualität der neuen Serien «Awkwafina is Nora From Queens» sichtlich zufrieden, denn sie verlängerten das Format bereits vor dem Sendestart am Mittwoch, den 22. Januar 2020. Die Serie basiert zum Teil auf Awkwafinas Jugend in Queens, New York City. Die Sitcom dreht sich um Nora Lin, die bei ihrem Vater und bei ihrer Großmutter spielt.Zum Ensemble gehören DB Wong, Lori Tan Chinn und Bowen Yang. Die 31-jährige Awkwafina, die seit 2011 eine Karriere als Schauspielerin und Sängerin startete, spielt sich selbst. „Wir sind voller Respekt vor Awkwafinas kreativem Genie auf jeder Ebene und wir könnten nicht aufgeregter sein, eine zweite Staffel mit der gesamten Lin-Familie mit «Awkwafina is Nora From Queens» zu starten“, sagten Sarah Babineau und Jonas Larson von Comedy Central.Die neue Serie wird von Awkwafina (aka Nora Lum), Karey Dornetto, Lucia Aniello, Teresa Hsiao, Peter Principato und Itay Reiss produziert. Verantwortlich von Seiten Comedy Central sind Sarah Babineau und Rachel Olsen.