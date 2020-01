Starker Staffel-Start: «Der Staatsanwalt» trotzt dem Dschungel-Fieber

Quotennews

Ganz ohne Verluste meldete sich die ZDF-Krimiserie zwar nicht zurück, dennoch kann man aufgrund der besonderen Konkurrenz zufrieden sein mit Platz zwei beim Gesamtpublikum.

Anders als 2019 musste es die neueste Staffel vonim ZDF direkt mit dem Dschungelcamp als Gegner aufnehmen. Das hat der Krimiserie zu Beginn der 15. Runde zwar durchaus ein paar Zuschauer gekostet, unterm Strich sind die Werte aber sehr gut gewesen: So haben sich ab 20.15 Uhr 5,44 Millionen Krimifans eingefunden, 2019 waren es zum Staffel-Auftakt noch 6,16 Millionen.17,6 Prozent Marktanteil kamen am Gesamtmarkt zustande, hier erreichte das Zweite im Vorjahr direkt runde 20 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden passable 6,2 Prozent Marktanteil ausgewiesen.hat binnen Wochenfrist Zuschauer dazugewonnen: So steigerte sich die absolute Reichweite um rund 0,6 Millionen auf nun 4,15 Millionen, die dazugehörige Quote kletterte um drei Prozentpunkte auf 15,2 Prozent. Mit 4,8 Prozent lief es beim jungen Publikum dagegen schwach. Im Ersten holte die Reihemit der vorerst letzten Folge ihre bislang niedrigste Zuschauerzahl: 3,86 Millionen Zuschauer sahen sich die Folge «Zeit der Wahrheit» an, bisher lagen die Sehbeteiligungen bei 3,93, 3,97 sowie 5,15 Millionen. 12,5 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen, was binnen einer Woche einem Rückgang von rund vier Prozentpunkten gleichkommt.