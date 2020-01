«LUKE! Die 90er und ich» ist beim dritten Mal kein Quotenbringer mehr

Quotennews

Luke Mockridges Rückblick auf die 90er-Jahre hat bei Sat.1 mit der dritten Ausstrahlung nicht mehr viele Zuschauer angelockt, die Dschungel-Konkurrenz war zu groß.

Bisherige Quoten von «LUKE! Die 90er und ich» 17.11.17 (EA): 2,07 Mio. / 15,3 %

29.06.18 (Wdh.): 1,08 Mio. / 10,5 % Zuschauer ab 3 J. / MA 14-49 J. (jeweils freitags, 20.15 Uhr bei Sat.1)

Gegen den erwartungsgemäß sehr gefragten Start der neuen Dschungelcamp-Staffel bei RTL hat Sat.1 sich gar nicht erst die Mühe gemacht, etwas Neues dagegen zu programmieren – stattdessen hat man die 2017 erstmals gezeigte Showzum zweiten Mal wiederholt. Dass damit keine Bäume auszureißen waren, dürfte sich von selbst erklären:So musste sich Sat.1 mit gerade einmal 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zufriedengeben, mehr als 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige waren für den nostalgischen Rückblick nicht zugegen. Beim Gesamtpublikum scheiterte der Wiederaufguss an der Millionenmarke: 0,93 Millionen Zuseher entsprachen einer Gesamtquote in Höhe von 3,2 Prozent.Auch diehatten danach mit 5,7 sowie 5,3 Prozent nichts zu melden. Zuerst sackte die Reichweite auf 0,71 Millionen, später lag diese bei nur noch 0,59 Millionen. Mitging es sogar auf 3,9 Prozent hinab, bloß 0,38 Millionen aller Fernsehenden wollten die abgehangenen TV-Parodien kurz vor Mitternacht sehen.