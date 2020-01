Streaming-Kompakt: Die Neuheiten im Januar 2020

Reihen

In diesem Monat bei den VoD-Anbietern: Die finalen Folgen von «BoJack Horseman», «The Ranch» und «Anne with an E». Weitere Highlights: Die neue «Star-Trek»-Serie sowie Neues von «Babylon Berlin».

Amazon Prime Video

Sir Patrick Stewart wird wieder in die Rolle des ehrwürdigen Kommandanten Jean-Luc Picard schlüpfen:startet im Januar bei Amazon Prime Video und wird von vielen Fans des «Star-Trek»-Franchises ebenso freudig wie argwöhnisch erwartet . Außerdem neu im Portfolio:, die Serie über das gleichnamige Geheimprogramm der CIA, das Rekruten in fast übermenschliche Attentäter verwandelt.01.01.: «9-1-1» (Staffel 2, Dramaserie)01.01.: «South Park» (Staffel 22, Cartoon)01.01.: «Baywatch» (Staffel 9, Actionserie)03.01.: «James May: Our Man in Japan» (Staffel 1, Dokuserie)08.01.: «The Big Bang Theory» (Staffel 12, Sitcom)10.01.: «Treadstone» (Staffel 1, Dramaserie)11.01.: «The Flash» (Staffel 5, Superheldenserie)12.01.: «Taken» (Staffel 2, Actionserie)24.01.: «Star Trek: Picard» (Staffel 1, Science-Fiction-Serie)25.01.: «This is Us» (Staffel 3, Dramaserie)31.01.: «Ted Bundy: Falling for a Killer» (Staffel 1, True-Crime – OV)01.01.: «Türkisch für Anfänger – Der Film»01.01.: «Der Club der Teufelinnen»01.01.: «Dreamgirls»01.01.: «In meinem Himmel»01.01.: «World War Z»01.01.: «Collateral»01.01.: «Jack Reacher»01.01.: «School of Rock»02.01.: «Der Flohmarkt von Madame Claire»05.01.: «47 Meters Down»10.01.: «KROOS»13.01.: «Im Netz der Versuchung»15.01.: «Wahrheit oder Pflicht»17.01.: «Troop Zero»18.01.: «The Brits Are Coming – Diamanten-Coup in Hollywood»20.01.: «Generation Wealth» (OV/OmU)20.01.: «Life-Snatcher»22.01.: «Hellboy – Call of Darkness»23.01.: «John Wick: Kapitel 3»25.01.: «Was Männer wollen»30.01.: «Frantz»