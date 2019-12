Wieder Ende Januar: Die «Shopping Queen» geht wieder auf hohe See

TV-News

Verona Poth, Massimo Sinato, Evelyn Burdecki und Mirja DuMont sind dabei.

Die VOX-Sendung «Shopping Queen » wird im Januar 2020 zum zweiten Mal das Experiment wagen und auf hohe See gehen. Erstmals liefim Januar 2019; mit lediglich rund 930.000 Sehern ab drei Jahren sowie 5,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen lief die mehrstündige Primetime-Produktion aber nur mäßig. Die zweite Folge aus dieser Reihe wird nun am 26. Januar 2020 laufen, wieder sonntags und wieder um 20.15 Uhr.Das Konzept bleibt gleich: ein großes Kreuzfahrtschiff bringt die vier Kandidatinnen Manuela (45 Jahre aus Goch), Vivian (21 Jahre aus Lossburg), Martyna (31 Jahre aus Hamburg) und Simone (49 Jahre aus Ilvesheim) in die angesagtesten Fashion-Metropolen am Mittelmeer. Unterstützung bekommen sie dabei von Verona Poth, Massimo Sinato, Evelyn Burdecki und Mirja DuMont.Um zu gewinnen, müssen die Kandidatinnen das Motto "Hola, Ciao, Bonsoir - Sei mit deinem mediterranen Outfit der Star!" in einer ihnen unbekannten Stadt umsetzen. Eingeplant sind 200 Minuten Sendezeit, ab 23.35 Uhr schließt sich dann eine Episode des Magazins «Prominent» an.