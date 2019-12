Mehr neue Geschichten: Das Erste hat Termin für «Nord bei Nordwest»

TV-News

Vergangenen Januar holte die Krimireihe Bestwerte. 2020 laufen mehr Folgen, dafür aber etwas später im Jahr.

Das Erste Deutsche Fernsehen hat neue Folgen seiner Krimireiheproduzieren lassen. Kein Wunder, denn Anfang Januar 2019 holte diese neue Bestwerte. Die Episode vom 10. Januar etwa kam allein linear auf über 6,8 Millionen Fans – so viele wie nie zuvor. Mit 21,9 Prozent Marktanteil bei allen stellte man ebenfalls einen Rekord auf, bei den Jungen wurde mit 10,8 Prozent der zweitbeste Wert aller Zeiten gemessen.2020 laufen direkt zu Jahresbeginn gleich drei neue Folgen. Sie sind allerdings nicht direkt Anfang Januar, sondern erst im weiteren Verlaufe des Monats zu sehen: Am 23. und 30. Januar sowie am ersten Donnerstag im Februar. Als Lona Vogt (wieder gespielt von Henny Reents) im ersten neuen Fall anstelle ihres Vaters zu einem geheimnisvollen Treffen am Hafen von Schwanitz geht, wird sie durch eine Explosion schwer verletzt. Der Tierarzt Hauke Jacobs (wieder dargestellt von Hinnerk Schönemann) und seine Assistentin Jule Christiansen setzen alles daran, den Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen.Eine Woche später stellt sich die Frage, ob Lona Vogt wirklich wieder genesen kann, während ein mysteriöser Mord die volle Aufmerksamkeit des Teams erfordert. Anfang Februar bekommt die Reihe dann eine Neue: In die Ermittlungen steigt die Kommissarin Sarah Winter (Anja Schneider) aus Kiel ein.