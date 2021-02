«Das Internat»: Zweite Staffel startet am 19. April

TV-News

Am 19. April startet die zweite Staffel der Social-Media-Stars-Show «Das Internat» bei JOYN. In 24 neuen Folgen müssen die Internats-Schüler unverhofft umziehen.

Der Handlung nach setzt die zweite Staffel vondirekt an den Geschehnissen der ersten Staffel an, denn infolge eines Wasserrohrbruchs im Internat des F.L.Y. müssen die Schüler und Schülerinnen umziehen. Wer sich hier auf ein Upgrade gefreut hat, wird bitter enttäuscht, denn statt schöner wird es schlimmer. Die neue Behausung der Charaktere ist einfach gesagt eher spärlich ausgestattet, denn es geht in ein Ökozentrum.So lahm wie der Name Ökozentrum klingt, erscheint die neue Bleibe auch erst einmal, schließlich gibt es nicht einmal WLAN. Aufgrund des neuen Settings ändert sich für die Schüler und Schülerinnen auch der Lehrplan. Beispielsweise findet sich auf der Agende neuerdings Seltsames, wie Bäume umarmen wieder. Die Rollen werden wie schon in Staffel eins von deutschen Social-Media-Stars wie Luana Knöll, Lisa Küppers, Mario Novembre oder Marvin Holz gespielt. Zudem können sich Fans der Serie auf neue Gesichter wie das von Leoobalys, Leo Mirzanli oder Fionntime freuen, welche in der zweiten Staffel zum Hauptcast gehören.Zu der neuen Staffel äußerte sich der Director Content Acquisition & Original Production Thomas Münzner mit großer Vorfreude: „Nach dem Erfolg der ersten Staffel freuen wir uns, den gesamten reichweitenstarken Haupt-Cast für die zweite Runde von 'Das Internat' gewonnen zu haben. Es spricht für die tolle Dynamik, die alle Beteiligten sowohl vor als auch hinter der Kamera haben.“ Ab dem 19. April zeigt JOYN wöchentlich drei neue Folgen der 24-teiligen zweiten Staffel und das wie gewohnt kostenlos.