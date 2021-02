Hustler-Gründer Larry Flynt ist verstorben

Köpfe

Er wurde 78 Jahre alt.

Der umstrittene Gründer des Hustler-Magazins und Präsident der Larry Flynt Publications ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Den Tod bestätigte dessen Bruder Jimmy der Washington Post am Mittwoch. Über die Todesursache ist derweil nichts bekannt. Zeit seines Lebens wurde Larry Flynt, der sich selbst eins als „der Perverse“ bezeichnete, immer wieder widerwärtiges und obszönes Verhalten vorgeworfen.Flynt war fast 50 Jahre im Porno-Geschäft tätig, 1974 startete er das berühmte Hustler-Magazin. Zudem startete er drei Fernsehkanäle, die als Hustler TV bekannt sind. Er war auch bekannt für seine zahlreichen Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Erwachsenenunterhaltung und dem First Amendment, die 1996 in Milos Formans Oscar-nominiertem Filmgezeigt wurden, in dem Woody Harrelson Flynt spielte und Flynt selbst als Gaststar als Richter auftrat.Flynt wurde am 1. November 1942 in Lakeville, Kentucky, geboren. Er wuchs in Armut auf und trat schließlich im Alter von 15 Jahren mit einer gefälschten Geburtsurkunde in die US-Armee ein. Nach seiner ehrenvollen Entlassung arbeitete Flynt einige Monate bei der Inland Manufacturing Company und dann als Raubkopierer, bevor er 1960 in die Marine eintrat. Nachdem er 1964 erneut ehrenhaft entlassen worden war, stieg Flynt in das Bargeschäft ein und eröffnete schließlich Hustler Clubs überall in Ohio. 1972 startete er den Hustler-Newsletter, aus dem später das Magazin entstand.