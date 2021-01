Amtseinführung von Joe Biden: BILD und ZDF sind jetzt auch an Bord

TV-News

Nachdem WELT, ntv, RTL, ProSieben, Das Erste und Phoenix ein Sonderprogramm zur Amtseinführung von Joe Biden senden, schließen sich die auch BILD und ZDF der ausführlichen Live-Berichterstattung an.

BILD LIVE begleitet die Amtseinführung von Joe Biden als 46. US-Präsident am 20. Januar ab 16:00 Uhr mit einer vierstündigen Live-Sendung aus dem "Oval Office" in Berlin. Das Studio im Axel Springer-Hochhaus wurde wie das originale Präsidentenbüro im Weißen Haus gestaltet. In der Sendung mit dem plakativen Titelkommen prominente Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Sport zu Wort. Unter anderem mit dabei: Bundesaußenminister Heiko Maas sowie Show-Legende Thomas Gottschalk. BILD Chefredakteur Julian Reichelt, BILD Kolumnist Alexander von Schönburg und der stellvertretende Chefredakteur Paul Ronzheimer kommentieren.Die Sondersendung von BILD LIVE ist erstmals auch im Kanal #DABEI bei MagentaTV zu sehen. BILD LIVE gibt es außerdem bei BILD.de, bei BILD auf YouTube und Facebook sowie auf dem Fernseher über IPTV bei waipu.tv und über die BILD Smart-TV-App.Neben der nachrichtlichen Berichterstattung am 20. Januar in «heute» und «heute journal» wird zudem in einer "ZDF spezial"-Ausgabe «Amerikas neuer Präsident - Zeitenwende mit Joe Biden?» und darüber hinaus in vier aktuellen Dokus, über dieses Ereignis in den USA informiert. Darunter ist die "auslandsjournal"-Doku «Comeback für Amerika?» um 22:15 Uhr und die "ZDFzoom"-Doku «Donald first - Trumps Angriff auf Amerika» um 22.45 Uhr. Doch ein Ende ist noch lange nicht in Sicht! Es folgen ab 0:45 Uhr die "auslandsjournal"-Doku «American Dreams - Die USA nach der Schicksalswahl» sowie die Doku «Trumps Erbe - Das zerrissene Amerika», welche bereits ein Tag vorher um 20:15 Uhr in ZDFinfo zu sehen ist."ZDF heute live" berichtet am Inauguration Day ab 18:00 Uhr im Livestream, ab 19.25 Uhr ist das "ZDF spezial" auch dort zu sehen.