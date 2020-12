Spanischer Horror kommt zu HBO

US-Fernsehen

Die Horror-Serie «30 Coins» von Álex de la Iglesia wird im Januar zu HBO stoßen und auch HBO Max bereichern.

Bekannt wurde Álex de la Iglesia als Regisseur vonund dem Horror-Thriller. Nun macht er wieder Horror, allerdings nicht für die Leinwand, sondern für das Fernsehen. In Spanien ist seine Serie- im Spanischen «30 Manedas» genannt – bereits ein Hit. Nun sicherte sich HBO die Rechte an der Serie und zeigt gleich zwei Folgen der Serie am 4. Januar. Neben der linearen TV-Ausstrahlung beim Bezahlsender wird es das Programm auch zu HBO Max , der hauseigenen Streamingportal schaffen.„«30 Coins» bietet eine fantastische Gelegenheit, die großartige Arbeit hervorzuheben, die in diesem Unternehmen international geleistet wird. Die einzigartig faszinierende Welt, die von Álex de la Iglesia geschaffen wurde, geht über Genre und Sprache hinaus, und unsere Zuschauer stehen vor einem wilden Ritt “, ließ Casey Bloys, Chief Content Officer bei HBO und HBO Max, gegenüber dem Fachblatt ‚Variety‘ verlauten.Die Serie dreht sich um den Ex-Boxer und in Ungnade gefallenen Priester Padre Vergara, der sich mit dem örtlichen Bürgermeister Paco und der Tierärztin Elena zusammentun, um die vereinten Kräfte aus der Hölle zu besiegen. Zudem versucht eine geheime religiöse Organisation die 30 Münzen Silber zu sammeln, die Judas bezahlt wurden, um Jesus zu verraten. All das ist vollgepackt mit Iglesias Spezialitäten von schwarzem Humor, dämonischen Beschwörungsformeln und massenweise Blut.