Man-o-man: RTL-Nachmittag läuft weiter mies

Quotennews

Nach «Punkt 12» geht es bei RTL richtig abwärts. Die Formate laufen zum Teil gar nicht gut.

Der Nachmittag von RTL kommt nicht zu Ruhe. Während das zweistündige Mittagsmagazinmit 0,93 Millionen Zuschauer, wovon 0,34 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt sind, punktete, sind im Anschluss die Formate nicht überzeugend. In der Regel schnitt bislangum 14.00 Uhr am besten ab. Am Dienstag erzielte das Format 0,73 Millionen Zuschauer und sorgte für mäßige 13,6 Prozent bei den jungen Menschen.Mitkann die Programmleitung keinen Hit vorweisen. Nur 0,57 Millionen Zuschauer, darunter 0,19 Millionen Werberelevante, verfolgten am Dienstag die neue Folge. Der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent, bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 8,0 Prozent.enttäuschten am Montag mit nur 5,5 Prozent, am Dienstag sorgte man nun für weitaus bessere 10,2 Prozent. 0,89 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu und verhalfen der Fernsehstation zu 6,2 Prozent.Um 20.15 Uhr wiederholte RTL ein altes Prominenten-Special von. Die Ausgabe mit Paul Panzer, Lukas Podolski, Markus Lanz und Anke Engelke erreichte 2,70 Millionen Zuschauer und generierte 10,6 Prozent Marktanteil. Die über fünf Jahre alte Ausgabe sorgte für 0,77 Millionen junge Menschen, der Marktanteil lag bei mäßigen elf Prozent.