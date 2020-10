«Good in Bed»: Mindy Kaling produziert neuen Film

US-Fernsehen

Die Autorin und Schauspielerin von «The Office» wird auch vor der Kamera stehen.

Mindy Kaling hat die Spielfilmadaption des Romansvon Jennifer Weiner beim jungen Streamingdienst HBO Max untergebracht. Kaling wird den Film produzieren und auch die Hauptrolle spielen. Das Buch war fünf Jahre lang auf der Bestsellerliste der New York Times und hat sich in der Zeit über elf Millionen Mal verkauft.Kaling wird mit ihrem Unternehmen Kaling International zusammen mit Jessica Kumai Scott produziert. Howard Klein von 3Arts sowie Jake Weiner und Chris Bender von Good Fear Content beteiligen sich ebenfalls als Produzenten. Liz Sarnoff wird die Drehbuchadaption schreiben.Die ehemalige «The Office»-Hauptdarstellerin hat derzeit viel zu tun. Die ist für die zweite Staffel der Netflix-Serie «Never Have I Ever» gebucht, schreibt «Sex Lives of College Girls» für HBO Max , die Serie «Expecting» für Peacock sowie eine unbenannte Hochzeitskomödie mit Priyanka Chopra bei Universal.