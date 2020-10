Florida Beach und Mord: «The Glades» kehrt wieder auf Nitro zurück

TV-News

von Marcel Preisendörfer 26. Oktober 2020, 13:25 Uhr

Der US-Krimi zeigt im Doppelpack, welche Abgründe es in Florida wirklich gibt.

Der US-Krimiwird mit seinen 49 Episoden in Doppelfolgen ab 16. November immer von 8.55 bis 10.30 Uhr auf Nitro zu sehen sein. Die FOX Television Studios-Produktion kehrt damit wieder zurück, nachdem im Januar 2012 die Erstausstrahlung bei RTL Crime stattfand und zuletzt die vierte Staffel im Juli und August 2014 auf RTL zu sehen war. Passend dazu läuft im Vorfeld weiterhin «Law & Order» und danach «Matlock», für jeden, der US-Krimis liebt.Damit kehrt auch Detective Jim Longworth (Matt Passmore) wieder zurück und erhofft sich in Florida, genauer Broward County, einen ruhigen Arbeitsplatz bei der Polizei dort zu erhaschen, nachdem er einen Konflikt einer angeblichen Affäre mit der Frau des Vorgesetzten des Chicago Polizeidepartments aus dem Weg gehen wollte. Während er eine Vielzahl an Morden löst, spielt er zusammen zum Ausgleich ein wenig Golf mit dem lokalen Rechtsmediziner Carlos Sanchez (Carlos Gómez).Die von Clifton Campbell geschriebene US-Serie, die von 2010 bis 2013 für den US-Kabelsender A&E produziert wurde zeigt, dass es also doch nicht so langweilig ist in Florida. Andere Hauptdarsteller sind unter anderem Kiele Sanchez, Uriah Shelton, Jordan wall und Michelle Hurd.