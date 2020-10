«Ninja Warrior Germany» schlägt sich weiterhin super

Quotennews

Wie in der vergangenen Woche dominierte das Format die Primetime – zumindest beim jungen Publikum.



Am Freitag, den 2. Oktober 2020, kehrte zur besten Sendezeit die Action-Showzurück, die mit 1,48 Millionen Umworbenen die stärkste Sendung – nicht nur in der Primetime – wurde. Mit rund eineinhalb 14- bis 49-Jährigen lag man fast doppelt so hoch wie der stärkste Verfolger ProSieben mit «Mission Impossible: Rogue Nation» (0,83 Millionen). Der Marktanteil der RTL-Sendung lag bei 20,0 Prozent.In der zweiten Woche erreichte die von Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann moderierte Sendung 2,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass die Kölner Fernsehstation RTL auf einen guten Marktanteil von 9,5 Prozent kam. 1,44 Millionen 14- bis 49-Jährige interessierte, wie sich Haruna aus Obertshausen, Jakob aus Rostock, Marian aus Freiburg und Tobias aus Regensburg schlugen. Der Marktanteil bei den jungen Menschen lag in dieser Woche bei ausgezeichneten 19,9 Prozent und somit fast genauso hoch wie in der Auftaktfolge.Im Anschluss bekamen die Zuschauer wiederzu sehen. In der zweiten Woche saßen 1,04 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen, 0,67 Millionen gehörten zur Zielgruppe. Die Quoten lagen bei mauen 6,4 Prozent bei allen und guten 14,3 Prozent bei den jungen Menschen. Die Vorabend-Soapsundfuhren für RTL starke 14,8 und 13,9 Prozent in der Zielgruppe ein.