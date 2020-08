Daniel Hartwich moderiert neue RTL-Lego-Show

TV-News

Das Format wird vom Kölner Sender zudem in die Primetime befördert.

Der Kölner Sender RTL hat große Pläne mit der Sendung. Eine vierteilige erste Staffel, mit Oliver Geissen als Host, lief im Herbst 2018 am Sonntagvorabend, kam aber nicht über 11,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen hinaus. Ab September folgt nun trotzdem eine veränderte zweite Staffel. Was wird anders? Daniel Hartwich wird moderieren. Die Show wird zur besten Sendezeit ausgestrahlt und künftig zwei Stunden lang dauern. Gleich bleibt die Staffellänge: Vier Folgen.In vier Folgen erschaffen sechs Zweierteams spektakuläre Kreationen aus den bunten Steinen. Wer beweist unter Extrembedingungen am meisten Kreativität und technisches Know-How? Los geht es am 4. September 2020 um 20.15 Uhr.Als Lead-Out ist die Wiederholung eines Formats geplant, das erst im Juni 2020 sein Debüt feierte. RTL zeigt nochmal